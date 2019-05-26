В Україні згадують п’яту річницю кривавих боїв українських військових за Донецький аеропорт.

Бої за встановлення контролю над міжнародним аеропортом, який має стратегічне значення, тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року.

– Точка відліку. Збройні Сили України вперше показали свій характер у бою з сильним противником. Успішна операція стала переломною для українських військових та визначила подальший перебіг Антитерористичної операції, — повідомляє Генштаб.

Протягом 18-21 січня 2015 року в результаті підриву терміналу ДАП загинули 58 кіборгів.

21 січня 2015 року з метою збереження життя українських військових ухвалено рішення покинути новий термінал — цей об’єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

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Оборона Донецького аеропорту українською армією тривала рекордні 242 дні, а відважних і незламних захисників аеропорту назвали кіборгами.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 бійців.

Нагадаємо, названо імена українських військових, які потрапили в полон 22 травня.

Джерело: Генштаб