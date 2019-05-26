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Факти / Україна / Політика

Точка відліку. П’ять років тому почався бій за Донецький аеропорт

В Україні згадують п’яту річницю кривавих боїв українських військових за Донецький аеропорт.

Точка відліку. П’ять років тому почався бій за Донецький аеропорт

Бої за встановлення контролю над міжнародним аеропортом, який має стратегічне значення, тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року.

– Точка відліку. Збройні Сили України вперше показали свій характер у бою з сильним противником.

Успішна операція стала переломною для українських військових та визначила подальший перебіг Антитерористичної операції, — повідомляє Генштаб.

Протягом 18-21 січня 2015 року в результаті підриву терміналу ДАП загинули 58 кіборгів.

21 січня 2015 року з метою збереження життя українських військових ухвалено рішення покинути новий термінал — цей об’єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

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Оборона Донецького аеропорту українською армією тривала рекордні 242 дні, а відважних і незламних захисників аеропорту назвали кіборгами.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 бійців.

Нагадаємо, названо імена українських військових, які потрапили в полон 22 травня.

Джерело: Генштаб

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