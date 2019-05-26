В Україні згадують п’яту річницю кривавих боїв українських військових за Донецький аеропорт.
Бої за встановлення контролю над міжнародним аеропортом, який має стратегічне значення, тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року.
– Точка відліку. Збройні Сили України вперше показали свій характер у бою з сильним противником.
Успішна операція стала переломною для українських військових та визначила подальший перебіг Антитерористичної операції, — повідомляє Генштаб.
Протягом 18-21 січня 2015 року в результаті підриву терміналу ДАП загинули 58 кіборгів.
21 січня 2015 року з метою збереження життя українських військових ухвалено рішення покинути новий термінал — цей об’єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.
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Оборона Донецького аеропорту українською армією тривала рекордні 242 дні, а відважних і незламних захисників аеропорту назвали кіборгами.
Захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 бійців.
Нагадаємо, названо імена українських військових, які потрапили в полон 22 травня.
Джерело: Генштаб