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Факти / Україна / Політика

Зеленський відреагував на затримання мітингувальників у Рівному

Володимир Зеленський прокоментував інформацію про нібито затримання учасників мітингу за його імпічмент в Рівному.

Зеленський відреагував на затримання мітингувальників у Рівному

Президент України Володимир Зеленський вважає, що правоохоронці не проводили затримання. Однак їхні дії він оцінив як занадто жорсткі.

– З’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному.

Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше, — повідомив Зеленський.

Очільник держави закликав МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок.

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Нагадаємо, 25 травня у Рівному двох учасників мітингу за імпічмент Володимира Зеленського забрали до поліції і склали адмінпротоколи.

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