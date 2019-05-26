Володимир Зеленський прокоментував інформацію про нібито затримання учасників мітингу за його імпічмент в Рівному.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що правоохоронці не проводили затримання. Однак їхні дії він оцінив як занадто жорсткі.

– З’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше, — повідомив Зеленський.

Очільник держави закликав МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок.

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Нагадаємо, 25 травня у Рівному двох учасників мітингу за імпічмент Володимира Зеленського забрали до поліції і склали адмінпротоколи.