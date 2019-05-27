Петиція до Бундестагу про визнання Голодомору в Україні геноцидом набрала необхідну мінімальну кількість голосів.

Бундестаг розгляне петицію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу після того, як вона набрала в інтернеті необхідні 50 тис. голосів.

Перед тим, як петиція стане на голосування, двоє депутатів парламенту проведуть її перевірку та сформують свої рекомендації. Для цього у комітет запросять автора ініціативи.

У петиції йдеться, що голод, який виник тоді на території Східної України, Кубані, Північного Кавказу та Поволжя, був штучно створений радянським режимом на чолі з Йосипом Сталіним.

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За словами автора петиції, незалежні оцінки кількості жертв говорять про 7-10 млн загиблих українців.

До слова, американський штат Луїзіана визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Джерело: BBC Україна