У понеділок, 27 травня, в Україні переважно без опадів.
Лише вдень 27 травня на заході, півночі та у центрі місцями короткочасний дощ та гроза.
Переважатимуть західний та південно-західний вітер – до 5-10 м/с.
Температура повітря вночі 9-14°, а вдень 23-28° вище нуля.
У Києві сьогодні сухо, вдень місцями короткочасний дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-14°, вдень близько 25° тепла.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 27 травня
Факти ICTV розповідали про те, що на Прикарпатті та Буковині вирує негода.
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