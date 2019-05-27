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Факти / Україна

Погода в Україні на сьогодні, 27 травня (КАРТА)

У понеділок, 27 травня, в Україні переважно без опадів.

Погода

Лише вдень 27 травня на заході, півночі та у центрі місцями короткочасний дощ та гроза.

Переважатимуть західний та південно-західний вітер – до 5-10 м/с.
Температура повітря вночі 9-14°, а вдень 23-28° вище нуля.

У Києві сьогодні сухо, вдень місцями короткочасний дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-14°, вдень близько 25° тепла.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 27 травня

Факти ICTV розповідали про те, що на Прикарпатті та Буковині вирує негода.

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