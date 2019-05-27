Центральна виборча комісія оголосила про початок чотирьох лотів по публічних закупівлях.

Дострокові вибори у Верховну раду відбудуться, ЦВК розпочала публічні закупівлі. Заступник голови ЦВК Євген Радченко зазначає, що закупівлі оголошені 25 травня.

– Перший вид торгів – це закупівля послуг з виготовлення та доставки інформаційних плакатів політичних партій кандидатів у народні депутати, які зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному окрузі. Очікувана вартість цих торгів понад 14 млн грн, – заявив замглави ЦВК.

Також ЦВК оголосила торги на виготовлення та доставку бланків протоколів ДВК. Очікувана вартість понад 20 млн грн.

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– Закуплять три тис. великих виборчих скриньки. Очікувана вартість понад 11 млн грн, – додав він.

Торги на виготовлення та доставку архівних боксів обійдуться у понад 4 млн грн.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.