Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості написала листа віце-прем’єру Володимиру Кістіону, голові Комітету ПЕК ВР Олександру Домбровському, голові НКРЕКП Оксані Кривенко і раднику президента Олександру Данилюку.

На думку профспілки, своєчасний старт енергетичної реформи, запланований на 1 липня 2019 року, призведе до цілої низки позитивних соціальних змін, серед яких – зростання ВВП, зростання надходження податків до державного бюджету через поліпшення інвестиційного клімату та прихід ефективних інвестицій у промисловість.

– Останнім часом у ЗМІ почастішали випадки висловлювання окремих думок про необхідність перенесення термінів впровадження нового енергетичного ринку України. Відповідно до чинного законодавства та умов угоди про асоціацію з ЄС, Україна повинна лібералізувати енергетичні ринки та стимулювати розвиток конкуренції серед постачальників енергоресурсів, – зазначає в листі профспілка.

На думку керівників профспілки, за умови чіткого дотримання термінів впровадження енергетичної реформи, прогнозується надходження близько €40 млрд інвестицій протягом наступних 10 років.

Це дозволить модернізувати енергогенеруючі підприємства та виконати екологічні зобов’язання, які Україна взяла на себе перед європейською спільнотою.

– Таке поліпшення інвестиційної привабливості країни призведе до загального зростання економіки України, а отже – і до зростання добробуту. Що виберемо зараз – безвідповідальне повернення до непрозорих політизованих схем управління енергетикою або проєвропейський шлях, прозорі процедури тарифоутворення, поліпшення якості енергетичних послуг, соціальне зростання? – пишуть у своєму листі представники енергетики України.

Профспілка закликала Кабінет міністрів, депутатів Верховної Ради, НКРЕКП і радника президента України забезпечити своєчасний запуск нового ринку.

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– Це єдиний шлях до енергетичного майбутнього України та мільйонів українців, – запевняють в Профспілці працівників енергетики та електротехнічної промисловості.

Як раніше повідомлялося, у відтермінуванні або скасуванні реформи ринку електроенергії зацікавлений бізнесмен Ігор Коломойський.

Нагадаємо, відповідно до зобов’язань перед Європейським енергоспівтовариством Україна повинна імплементувати положення третього енергопакету ЄС, мета якого провести лібералізацію ринку електроенергії та стимулювати розвиток конкуренції серед постачальників електроенергії.

Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка стимулюватиме в Україні конкуренцію та появу нових учасників ринку.