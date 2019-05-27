Святослав Вакарчук представив ще двох членів своєї партії Голос.

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук представив ще двох членів своєї команди.

Програмним директором партії став заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) Павло Кухта.

Він є фахівцем у галузі фіскальної політики, бюджетного процесу та пенсійної реформи.

Кухта працював у стратегічній групі радників з підтримки реформ разом з Іваном Міклошем і Лешеком Бальцеровичем – людьми, які реформували Польщу та Словаччину.

Читайте: Партія Голос готова підтримувати Володимира Зеленського

У прес-службі повідомили, що партійна команда вже працює з міжнародними та українськими експертами над формуванням для партії ефективної програми змін в Україні.

Ще одним членом партії став Ярослав Железняк. Він зайняв посаду заступника керівника виборчої кампанії.

У 2015-2017 роках Железняк був радником міністра економічного розвитку і торгівлі України.

У липні 2017 року призначений радником прем’єр-міністра зі зв’язків з парламентом.

Нагадаємо, Вакарчук вимагає змінити виборче законодавство перед наступними парламентськими виборами в Україні.

Джерело: Голос