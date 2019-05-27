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Факти / Україна

Вакарчук представив нових членів партії Голос

Святослав Вакарчук представив ще двох членів своєї партії Голос.

вакарчук

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук представив ще двох членів своєї команди.

Програмним директором партії став заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) Павло Кухта.

Він є фахівцем у галузі фіскальної політики, бюджетного процесу та пенсійної реформи.

Кухта працював у стратегічній групі радників з підтримки реформ разом з Іваном Міклошем і Лешеком Бальцеровичем – людьми, які реформували Польщу та Словаччину.

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У прес-службі повідомили, що партійна команда вже працює з міжнародними та українськими експертами над формуванням для партії ефективної програми змін в Україні.

Ще одним членом партії став Ярослав Железняк. Він зайняв посаду заступника керівника виборчої кампанії.

У 2015-2017 роках Железняк був радником міністра економічного розвитку і торгівлі України.

У липні 2017 року призначений радником прем’єр-міністра зі зв’язків з парламентом.

Нагадаємо, Вакарчук вимагає змінити виборче законодавство перед наступними парламентськими виборами в Україні.

Джерело: Голос

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