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Факти / Україна

Вибори до парламенту: у ЦВК назвали загрози

У ЦВК розповіли про загрози під час проведення підготовки дострокових парламентських виборів.

Вибори до парламенту: у ЦВК назвали загрози

У ЦВК зазначили, що стислі терміни передвиборчої підготовки ускладнюють процес. Перший момент – це виготовлення бюлетенів, що вимагає серйозних грошових витрат – понад 290 мільйонів гривень.

– Це величезна сума. Підкреслюю, що бюлетенів потрібно буде виготовити удвічі більше, ніж на президентських виборах, – заявив заступник глави ЦВК Євген Радченко.

Ще один момент – час для підготовки бюлетенів до друку. Всього їх повинні виготовити понад 30 млн бюлетенів. Ще 30 млн бюлетенів повинні надрукувати для проведення голосування по загальнонаціональному багатомандатному виборчому округу.

– На підприємстві лежить таке навантаження, яке неможливо виконати. Разом з тим, закон передбачає дуже стислі терміни. Це 17 днів на виготовлення, – каже заступник голови ЦВК.

На практиці це означає, що ЦВК не може вчасно встановити форму і розмір виборчого бюлетеня. А на момент, коли повинні будуть оголошені торги, ще не буде відома кількість виборців. Крім того, згідно із законом тендерні закупівлі повинні бути проведені за 24 дні до виборів, а з такою сумою закупівлі це складе всі 48 днів.

– Якщо торги пройдуть успішно, не буде ніякої скарги, якщо у тендері братимуть участь кілька претендентів – тільки за цих умов ми встигаємо в день доставки інформаційних плакатів лише підписати договори. Це не найгірше, – кажуть в ЦВК.

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Нагадаємо, що позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року. Факти ICTV стежать за виборами до Верховної Ради 2019 онлайн.

Джерело: РБК-Україна

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