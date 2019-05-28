Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про з’їзд партії об’єднаних мерів, який відбудеться 2 червня у Харкові.

З’їзд партії мерів, на якому ухвалюватиметься рішення про участь в дострокових парламентських виборах, відбудеться 2 червня в Харкові. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Він зазначив, що до складу об’єднаної політичної сили, про створення якої раніше заявив мер Харкова Геннадій Кернес, увійде партія Довіряй справам, а також однодумці в питаннях соціально-економічного розвитку України.

За його словами, на з’їзді в Харкові відбудеться перший етап об’єднання партій. Сьогодні тривають переговори, коло представників місцевої влади не лише Харкова, а й Одеси та Ужгорода – зростає. Всі деталі будуть озвучені під час з’їзду.

– Ідея такої консолідації зусиль затребувана та своєчасна. Зараз до нас приєднуються мери міст з усієї України. Це ефективні й успішні управлінці, які виправдали довіру своїх виборців реальними справами, – підкреслив Труханов.

При цьому він додав, що не вважає короткі терміни проведення виборчої кампанії перешкодою успішності об’єднаної політсили.

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– Кампанія довжиною в два місяці не залишає жодного шансу популізму та порожнім обіцянкам. Люди обиратимуть лише тих, чию роботу видно. І саме цей фактор дозволить обрати до парламенту дійсно гідних людей, які щодня працюють на благо українців, – резюмував Геннадій Труханов.

Нагадаємо, Чернов підтримав об’єднання мерів і місцевих громад для участі у виборах.