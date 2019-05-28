Міжнародний валютний фонд не бачить перешкод для співпраці з Києвом у зв’язку з позачерговими виборами до Верховної Ради і формуванням нового уряду.

Місія Міжнародного валютного фонду готова негайно прибути до України для переговорів про надання подальшої підтримки нашій країні після позачергових виборів до Верховної Ради і формування нового уряду.

На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським представники МВФ заявили про відсутність перешкод для співпраці з Києвом.

У проміжку часу між виборами і формуванням нового складу Кабміну фонд планує проводити постійні консультації з Україною щодо формування нового порядку денного реформ.

У МВФ вважають, що дострокові вибори можуть прискорити проведення реформ у країні.

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Також прозвучав заклик до збереження роботи в Україні антикорупційних інституцій.

Зі свого боку Зеленський висловив надію, що новий парламент забезпечить основу для отримання наступного траншу фонду, ухваливши реформаторські законопроекти.

Як повідомлялося, секретар РНБО Олександр Данилюк спрогнозував, коли Україна отримає транш МВФ.