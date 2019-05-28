PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

МВФ повернеться до України після виборів і формування Кабміну

Міжнародний валютний фонд не бачить перешкод для співпраці з Києвом у зв’язку з позачерговими виборами до Верховної Ради і формуванням нового уряду.

МВФ повернеться до України після виборів і формування Кабміну

Місія Міжнародного валютного фонду готова негайно прибути до України для переговорів про надання подальшої підтримки нашій країні після позачергових виборів до Верховної Ради і формування нового уряду.

На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським представники МВФ заявили про відсутність перешкод для співпраці з Києвом.

У проміжку часу між виборами і формуванням нового складу Кабміну фонд планує проводити постійні консультації з Україною щодо формування нового порядку денного реформ.

У МВФ вважають, що дострокові вибори можуть прискорити проведення реформ у країні.

Читайте: Транш МВФ: Україна готова виконати умови

Також прозвучав заклик до збереження роботи в Україні антикорупційних інституцій.

Зі свого боку Зеленський висловив надію, що новий парламент забезпечить основу для отримання наступного траншу фонду, ухваливши реформаторські законопроекти.

Як повідомлялося, секретар РНБО Олександр Данилюк спрогнозував, коли Україна отримає транш МВФ.

Джерело: Адміністрація Президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зустріч Зеленського з представниками МВФ: чому важлива та теми обговорення
Незаконне збагачення: коли закон Зеленського буде в Раді
Україна отримає транш МВФ після виборів – Данилюк
Саакашвілі повертається: чого прагне екс-президент Грузії
Зеленський на передовій: відеокадри із зони ООС
Призначення Зеленського: хто отримав ключові посади та хто на черзі
Призначення Зеленського: хто увійшов у список
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка