Найближчим часом президент Володимир Зеленський подасть до Верховної Ради законопроект про відновлення відповідальності за незаконне збагачення.

Секретар РНБО Олександр Данилюк назвав закон президента Володимира Зеленського, котрий поверне кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, першочерговим на цьому етапі.

– Саме його команда розробила такий проект. Сподіваюся, сьогодні він буде остаточно узгоджений з нашими міжнародними партнерами і поданий в Раду для прийняття відповідних рішень, – сказав він на брифінгу.

Читайте: Зеленський анонсував закон про відповідальність за незаконне збагачення

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, за якою притягували до відповідальності за незаконне збагачення.