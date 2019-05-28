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Факти / Україна

Погода в Україні на 28 травня (КАРТА)

У вівторок, 28 травня, у західних областях очікуються опади.

Погода

Погода 28 травня буде сонячною по всій території України, у західних областях очікуються дощі і грози.

На сході країни очікується вдень 26-28°, вночі 12-15°.

У західних областях дощі, вдень 24-26°, вночі 13-16 вище нуля.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 28 травня

На півночі країни вдень 25-27°, вночі 13-15°.

У південних областях 25-28° вдень, вночі 15-17 вище нуля.

У Києві сьогодні сонячно, вдень 26-28° вище нуля, вночі 15-17°.

До слова, раніше Факти ICTV писали про негоду під Житомиром, де випав град і утворилося торнадо.

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