Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі повертається в Україну 29 травня о 17.15.

Прес-секретар Міхеіла Саакашвілі повідомила, що екс-президент Грузії прилітає з Варшави до Борисполя 29 травня о 17.15.

У Держприкордонслужбі заявили, що немає підстав не пустити його в країну.

– Громадянам України не може бути обмежений в’їзд на територію України ні за яких обставин, – сказав керівник прес-служби Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Однодумці Саакашвілі зустрічатимуть його в аеропорту Бориспіль 29 травня з 17.00.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким повернув громадянство України Міхеілу Саакашвілі.

Джерело: Daryna Chyzh

Джерело: Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі