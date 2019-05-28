Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі повертається в Україну 29 травня о 17.15.
Прес-секретар Міхеіла Саакашвілі повідомила, що екс-президент Грузії прилітає з Варшави до Борисполя 29 травня о 17.15.
У Держприкордонслужбі заявили, що немає підстав не пустити його в країну.
– Громадянам України не може бути обмежений в’їзд на територію України ні за яких обставин, – сказав керівник прес-служби Держприкордонслужби Андрій Демченко.
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Однодумці Саакашвілі зустрічатимуть його в аеропорту Бориспіль 29 травня з 17.00.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким повернув громадянство України Міхеілу Саакашвілі.
Джерело: Daryna Chyzh
Джерело: Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
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