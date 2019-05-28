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Факти / Україна

Саакашвілі повертається в Україну: дата і реакція прикордонників

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі повертається в Україну 29 травня о 17.15.

Саакашвілі повертається в Україну: дата і реакція прикордонників

Прес-секретар Міхеіла Саакашвілі повідомила, що екс-президент Грузії прилітає з Варшави до Борисполя 29 травня о 17.15.

У Держприкордонслужбі заявили, що немає підстав не пустити його в країну.

– Громадянам України не може бути обмежений в’їзд на територію України ні за яких обставин, – сказав керівник прес-служби Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Однодумці Саакашвілі зустрічатимуть його в аеропорту Бориспіль 29 травня з 17.00.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким повернув громадянство України Міхеілу Саакашвілі.

Джерело: Daryna Chyzh

Джерело: Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі

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