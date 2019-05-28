Святослав Цеголко пояснив, куди зникла техніка з ситуаційної кімнати в Адміністрації президента.

На серверах у ситуаційній кімнаті в Адміністрації президента не було секретної інформації.

За словами екс прес-секретаря президента України Святослава Цеголка, техніку було вивезено з приміщення, так як її було придбано на кошти Петра Порошенка.

– Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ чи податковій, – заявив Цеголко.

Зі свого боку, екс-секретар РНБО Олександр Турчинов уточнив, що ситуаційну кімнату в Адміністрації президента не варто плутати з ситуаційним центром РНБО, в якому дійсно зберігаються сервери з конфіденційною інформацією.

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За словами Турчинова, це приміщення перебуває під охороною і працює у штатному режимі.

Нагадаємо, новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що з ситуативної кімнати в АП зникла техніка, на якій зберігалася секретна інформація.