З вересня минулого року діють нові правила роботи служби екстреної допомоги. Тепер оператор повинен детально розпитати пацієнта про причини виклику перш, ніж вирішити, чи варто взагалі до нього відправляти швидку.

Бригада швидкої повинна виїжджати тільки в екстрених випадках і оглянути пацієнта повинна вже за максимум 8 хвилин.

Приводом для того, аби швидка виїхала – можуть бути серйозні травми, інфаркт, інсульт, непритомність, судоми. Якщо ж просто підвищена температура, вам можуть відмовити. Запропонують звернутись до сімейного лікаря або проконсультують телефоном. Та це влаштовує далеко не всіх пацієнтів.

Якщо диспетчер швидкої відмовить пацієнту, і з ним щось станеться, медику може загрожувати в’язниця.

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я каже, екстрена та невідкладна допомога в Україні були об’єднані і тепер фактично виїжджають по першому дзвінку. Та це хочуть змінити.



Тобто приймати рішення буде не людина, а машина. Така комп’ютерна програма працює в понад 30 країнах. Поки ж – лікарі не застраховані від неадекватних пацієнтів, а пацієнти інколи – від неадекватних лікарів.

Та навіть, якщо у вас є прописка і гроші, ви не застраховані від круїзу між лікарнями. То апарат УЗІ не працює, то просто говорять: не туди привезли.

В багатьох містах навіть машин не вистачає. Наприклад, у Львові на мільйон населення працює 35 бригад, хоча має бути щонайменше 100.

У лікарів швидкої інколи навіть обіду не буває. Навантаження велике, кажуть лікарі, а зарплата – як для ентузіастів.

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У міністерстві охорони здоров’я обіцяють зарплату підвищити до 10 тисяч гривень. В майбутньому до бригади будуть входити тільки парамедики. Так, як в Європі. Лікарі на виклики їздити не будуть.

На реформу служби 103 відводиться 3 роки. Чиновники просять українців набратися терпіння.

Раніше Факти ICTV писали, що Уляна Супрун розповіла про користь медичного канабісу та закликала Україну легалізувати марихуану.

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