МЗС України вимагатиме для Керченської протоки міжнародний статус.

Міністерство закордонних справ вимагатиме змінити статус Керченської протоки на міжнародний.

На думку заступниці голови МЗС Олени Зеркаль, це допоможе позбутися спекуляцій з боку Росії, адже протокою, яка є транзитним шляхом, користуються кораблі різних країн світу.

Крім того, такий статус зніме питання правової невизначеності.

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Олена Зеркаль також зазначила, що МЗС підготувало ноту РФ із запитом як можна забрати українські кораблі та коли, де і як консули можуть забрати моряків з Лефортово.

Нагадаємо, суд у Москві залишив під вартою українських моряків.

Джерело: Радіо НВ

Фото: Олена Зеркаль