У четвер, 30 травня, до Києва з офіційним візитом прибуде глава МЗС Німеччини Хайко Маас.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас відвідає Україну 30 травня.

– У четвер до Києва прибуде з візитом федеральний міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, – повідомив посол України в ФРН Андрій Мельник.

Того ж дня, 30 травня, в Україну прибуде глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

– Відбудеться спільний візит глав зовнішньополітичних відомств ФРН і Франції, – уточнила речник МЗС України Катерина Зеленко.

За її словами, формат можливих зустрічей по лінії МЗС опрацьовується.

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До речі, Ангела Меркель і Еммануель Макрон підтримали зустріч нормандської четвірки після виборів.

Фото: МЗС України