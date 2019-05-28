У четвер, 30 травня, до Києва з офіційним візитом прибуде глава МЗС Німеччини Хайко Маас.
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас відвідає Україну 30 травня.
– У четвер до Києва прибуде з візитом федеральний міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, – повідомив посол України в ФРН Андрій Мельник.
Того ж дня, 30 травня, в Україну прибуде глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.
– Відбудеться спільний візит глав зовнішньополітичних відомств ФРН і Франції, – уточнила речник МЗС України Катерина Зеленко.
За її словами, формат можливих зустрічей по лінії МЗС опрацьовується.
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До речі, Ангела Меркель і Еммануель Макрон підтримали зустріч нормандської четвірки після виборів.
Фото: МЗС України
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