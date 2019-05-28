PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Україну відвідають глави МЗС Німеччини та Франції

У четвер, 30 травня, до Києва з офіційним візитом прибуде глава МЗС Німеччини Хайко Маас.

МЗС України

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас відвідає Україну 30 травня.

– У четвер до Києва прибуде з візитом федеральний міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, – повідомив посол України в ФРН Андрій Мельник.

Того ж дня, 30 травня, в Україну прибуде глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

– Відбудеться спільний візит глав зовнішньополітичних відомств ФРН і Франції, – уточнила речник МЗС України Катерина Зеленко.

За її словами, формат можливих зустрічей по лінії МЗС опрацьовується.

Читайте: Що обговорювали Макрон і Зеленський по телефону

До речі, Ангела Меркель і Еммануель Макрон підтримали зустріч нормандської четвірки після виборів.

Фото: МЗС України

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Німеччина виділить Україні €24,5 млн на розвиток енергетики
Що відомо про заступника глави АП Вадима Пристайка
Хлопчик із Запоріжжя покинув посольство Данії в Києві разом з мамою
Відповідь на паспорти: МЗС закликає світ посилити санкції проти РФ
Рада Європи не повинна йти на поступки Росії – МЗС України
Українцям не варто їздити до Тунісу – МЗС
Паспортна агресія РФ: Україна закликає партнерів посилити санкції проти Кремля
Спроба дестабалізіації після виборів: МЗС про видачу паспортів РФ на Донбасі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка