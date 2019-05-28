Компанія Linkos Group організувала масштабну ІТ-конференцію у Києві, де обговорювалося цифрове майбутнє України, зокрема питання електронного документообігу.

25–26 травня відбулася всеукраїнська ІТ-конференція – Форсайт 1.9 Майбутні, яка була присвячена електронному документообігу (ЕДО). Організатор події, розробник програми M.E.Doc, компанія Linkos Group, що вже 19 років поспіль створює програмні рішення з автоматизації документообігу для бізнесу та держави.

На одному з найкращих бізнес-майданчиків столиці, КВЦ Парковий, зібралися топ-компанії України, клієнти, представники держави, бізнес-партнери та співробітники – усі, хто впроваджує та активно використовує програму M.E.Doc та інші рішення від Linkos Group.

На захід завітав Олександр Данченко, голова комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку, який ініціював створення Міністерства з питань інновацій, цифровізацій та майбутнього. Він підтримує проекти та рішення, які спільними зусиллями будують цифрове майбутнє України.

На його думку, цифрова Україна неможлива без тісної співпраці з діджитал-візіонерами – національними розробниками програмних рішень. Зі сцени він говорив про те, що від співпраці з Linkos Group держава отримує інструменти для створення спільного цифрового майбутнього.

Держава підтримує цифрову трансформацію та прагне зробити всі послуги доступними для громадян у режимі онлайн. Юрій Назаров, директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, один зі спікерів, впевнений: у влади є всі можливості зробити Київ інноваційним містом. Зокрема, КМДА вже використовує програмні рішення Linkos Group для створення цифрової столиці.

За роки плідної роботи компанії вдалося створити цілу лінійку продуктів, які задовольняють потреби сучасного бізнесу в оптимізації та цифрових змінах. Наприклад, хмарне рішення для підприємців та компаній, модель бізнесу яких потребує гнучкості та мобільності – веб-сервіс СОТА.

Основний продукт – програма M.E.Doc для середнього та великого бізнесу з можливостями безшовної інтеграції з обліковими системами користувача. А також індивідуальні рішення — АPI.ПТАХ для комплексних проектів, які потребують індивідуальних доробок.

У Форсайті 1.9 Майбутні взяли участь представники відомих компаній: Socar, БаДМ, Billa, Епіцентр, ДТЕК, які поділилися власним досвідом впровадження ЕДО з контрагентами. Зі сцени вони у форматі відкритого діалогу розповіли про суттєві переваги від впровадження е-документообігу, про позитивні зміни у сприйнятті співробітниками інновацій, та головне – про те, що контрагенти вже готові до ЕДО!

Для Linkos Group ЕДО – це лише початок на шляху оцифрування бізнесу. Виступ Олесі Білоусової, представника СЕО-компанії, був присвячений новим рішенням, над якими наразі працює команда. Найближчим часом компанія анонсує свої проекти, які оцифрують фіскальні операції. Тобто фіскальний чек, слідом за звітністю та первинними документами, також стане цифровим.

Ще під час свого виступу Олеся говорила про нові можливості, котрі M.E.Doc впроваджує для ФОПів та приватних підприємців, які у веденні бізнесу прагнуть до гнучкості та мобільності. Найближчим часом для них з’явиться можливість отримати документ навіть без наявності програми – за посиланням. Окремою темою став обмін товаротранспортними накладними, які для зручності мають також стати електронними.

На захід завітав представник компанії Київстар Костянтин Вечір – директор з питань роботи з державними підприємствами. Він розказав про перспективи, які за підтримки Linkos Group з’являться у бізнесу та громадян з появою технології Mobile ID.

З розвитком електронних довірчих послуг та потреб бізнесу в електронному обміні документами технологія Mobile ID стає тим зручним та безпечним сховищем для КЕП, яке здатне забезпечити власників смартфонів усіма можливостями цифрового обміну.

Модерував захід та розважав публіку дотепними жартами відомий телеведучий – Олександр Скічко. А завершував перший день виступ футуристичної та приголомшливої співачки – ONUKA.

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Досвід клієнтів Linkos Group доводить, що незалежно від масштабу та галузі бізнесу, кожен отримує істотні переваги від впровадження ЕДО! Тож майбутнє для бізнесу та бухгалтерії України без паперу вже настало.

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