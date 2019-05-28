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Факти / Україна

З ситуативної кімнати АП зникли сервери з секретними даними – Данилюк

З ситуативної кімнати в Адміністрації президента зникли монітори і сервери з секретною інформацією.

З ситуативної кімнати АП зникли сервери з секретними даними – Данилюк

Новопризначений секретар Олександр Данилюк заявив, що з ситуативної кімнати в Адміністрації президента зникла техніка, на якій зберігалася секретна інформація.

За його словами, з кімнати забрали великі монітори і сервери, на які важлива інформація надходила через захищені канали.

– Прийшов, побачив…Немає слів. Розбиратися будуть правоохоронні органи, – заявив Данилюк, показавши порожню серверну шафу.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО 28 травня.

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