З ситуативної кімнати в Адміністрації президента зникли монітори і сервери з секретною інформацією.

Новопризначений секретар Олександр Данилюк заявив, що з ситуативної кімнати в Адміністрації президента зникла техніка, на якій зберігалася секретна інформація.

За його словами, з кімнати забрали великі монітори і сервери, на які важлива інформація надходила через захищені канали.

– Прийшов, побачив…Немає слів. Розбиратися будуть правоохоронні органи, – заявив Данилюк, показавши порожню серверну шафу.

Читайте: Україна отримає транш МВФ після виборів – Данилюк

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО 28 травня.