Проросійські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.
Бойовики на Донбасі шість разів обстріляли українських військових із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм і мінометів калібрів 120 мм і 82 мм
В результаті обстрілу поранення отримав один військовий.
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Також бойовики обстрілювали ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід бойовики дев’ять разів обстріляв позиції ООС, в районі угруповання Північ – два рази.
Нагадаємо, вісім бійців Операції об’єднаних сил потрапили до полону бойовиків біля Новотроїцького на Донбасі.
Джерело: ООС
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