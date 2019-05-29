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Факти / Україна

Бойовики застосували заборонені артилерійські системи, поранений військовий

Проросійські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики застосували заборонені артилерійські системи, поранений військовий

Бойовики на Донбасі шість разів обстріляли українських військових із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм і мінометів калібрів 120 мм і 82 мм

В результаті обстрілу поранення отримав один військовий.

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Також бойовики обстрілювали ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід бойовики дев’ять разів обстріляв позиції ООС, в районі угруповання Північ – два рази.

Нагадаємо, вісім бійців Операції об’єднаних сил потрапили до полону бойовиків біля Новотроїцького на Донбасі.

Джерело: ООС

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