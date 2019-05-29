Проросійські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики на Донбасі шість разів обстріляли українських військових із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм і мінометів калібрів 120 мм і 82 мм

В результаті обстрілу поранення отримав один військовий.

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Також бойовики обстрілювали ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід бойовики дев’ять разів обстріляв позиції ООС, в районі угруповання Північ – два рази.

Нагадаємо, вісім бійців Операції об’єднаних сил потрапили до полону бойовиків біля Новотроїцького на Донбасі.

Джерело: ООС