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Для зміни місця голосування тепер потрібен тільки паспорт

ЦВК скасувала підтверджуючий документ під час зміни місця голосування.

Для зміни місця голосування тепер потрібен тільки паспорт

ЦВК змінила правила голосування для українців, які хочуть віддати голос не за місцем прописки.

Згідно з правками до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року, відтепер для зміни місця голосування не потрібно надавати підтверджуючий документ.

Отже, тепер для зміни місця голосування потрібні тільки заява і паспорт.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

До слова, Факти ICTV детально описували, як проголосувати не за місцем прописки.

Джерело: ОПОРА

Фото: Dreamstime

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