Група експертів оцінила діяльність депутатів Київської міської ради за 2018 рік за різними показниками і визначила найкращих.

Презентовані результати комплексного персонального оцінювання діяльності депутатів Київської міської ради за 2018 рік відповідно до громадської кампанії Атестація депутатів місцевих рад, яка проходила за підтримки Національного фонду демократії (NЕD, США) та Міжнародного фонду Відродження.

До складу експертів, які здійснювали моніторинг та аналіз роботи депутатів Київради, увійшли представники таких організацій: Рух Чесно, Громадянська служба Свідомо, ГО Антикорупційний штаб, ГО Муніципальна Ліга Києва, ГО Народний контроль та захист, ГО Шевченківський рух, КП Вечірній Київ, 24 Канал, ГО Центр політико-правових реформ, ГО Інтегріті ЮА, ГО Комітет виборців України.

Крім того, серед експертів, які взяли участь в оцінюванні, був присутній координатор проектів ОБСЄ в Україні та представники КНУ ім. Т. Г. Шевченка.

Депутати Київради оцінювалися за великою кількістю різних критеріїв. За позитивної оцінки діяльності депутатів Київської міської ради експерти найчастіше надавали перевагу таким критеріям: відкритість та прозорість діяльності (79% опитаних), фігурування депутата в антикорупційних журналістських розслідуваннях або діяльність депутата з ознаками корупції (68% опитаних), високий рівень активності депутата з виборцями (58% опитаних), підзвітність депутата перед виборцями (58% опитаних).

За висновками експертів, найкращими депутатами Київради стали Ігор Опадчий, Наталія Манойленко, Олеся Пинзеник та Прохор Антоненко.

Під час презентації результатів оцінювання відбулася актуальна дискусія за участі члена НАЗК Олександра Серьогіна щодо практики застосування антикорупційного законодавства про виявлення і запобігання конфлікту інтересів. Під час обговорення результатів аналізу та моніторингу роботи депутатів в рамках громадської ініціативи присутні на заході депутати проаналізували показники моніторингу.

Депутати відзначили, що антикорупційний моніторинг і громадянська просвіта можуть значно покращити запобігання корупції в місцевій раді, підвищити доброчесність депутатів місцевих рад. Учасники погодились, що подібні дискусії є необхідними, і запропонували громадським організаціям проводити просвітницьку роботу з місцевими депутатами під час здійснення оцінки їх діяльності у 2019 році.

Депутат Київради Наталія Манойленко під час аналізу результатів атестації заявила про необхідність дотримання обранцями таких критеріїв доброчесності:

внутрішнє бажання служити громаді;

вміння не допустити і попередити конфлікт інтересів;

вміння слухати і чути громаду та знаходити компроміси;

забезпечення надійним складом помічників;

усвідомлення і сприйняття можливості не обрання на наступних місцевих виборах.

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Олеся Пинзеник підтримала необхідність врахування якісних показників у роботі депутатів, а саме – якість внесених проектів рішень та їх результативність для громади. Ігор Опадчий разом з колегами під час обговорення підтримав важливість участі громадських організацій у просвітницькій роботі у здійсненні оцінки діяльності депутатів. Цей процес стимулює всіх обранців реально працювати на користь громади.

Дізнатися про рейтинг свого депутата можна за посиланням: https://attestation.in.ua/

Ознайомитись з результатами аналітичного звіту можна за посиланням: https://integrityua.ngo/wp-content/uploads/2019/05/analitychnyj-zvit-integriti_kmr_2018.pdf

Нагадаємо, партія Саакашвілі йде на вибори у Верховну Раду.

Фото: Київська міська рада