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Макрон назвав умову для зустрічі в нормандському форматі

Еммануель Макрон готовий організувати зустріч в нормандському форматі і збирається провести переговори на цю тему з президентом України Володимиром Зеленським.

макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий організувати зустріч в нормандському форматі, коли складуться належні політичні умови.

– Я цього хочу, я цю зустріч організую якомога швидше, тому що Франція виступила з цією ініціативою, – сказав він.

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Макрон додав, що найближчим часом збирається провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

– Перш за все, що очевидно, новий президент України хоче організувати вибори у себе в країні. Ми спілкувалися, я буду знову скоро розмовляти з ним, – сказав він.

Нагадаємо, Ангела Меркель і Еммануель Макрон підтримали зустріч нормандської четвірки після виборів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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