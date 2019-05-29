Еммануель Макрон готовий організувати зустріч в нормандському форматі і збирається провести переговори на цю тему з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий організувати зустріч в нормандському форматі, коли складуться належні політичні умови.

– Я цього хочу, я цю зустріч організую якомога швидше, тому що Франція виступила з цією ініціативою, – сказав він.

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Макрон додав, що найближчим часом збирається провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

– Перш за все, що очевидно, новий президент України хоче організувати вибори у себе в країні. Ми спілкувалися, я буду знову скоро розмовляти з ним, – сказав він.

Нагадаємо, Ангела Меркель і Еммануель Макрон підтримали зустріч нормандської четвірки після виборів.