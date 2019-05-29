У Києві відбудеться Національний молитовний сніданок, куди прибуде Розмарі Шиндлер Гарлоу – нащадок Оскара Шиндлера, героя фільму Список Шиндлера.

Розмарі Шиндлер Гарлоу, член сім’ї Оскара Шиндлера, героя фільму Список Шиндлера, відомого у всьому світі порятунком більше тисячі євреїв під час Другої світової війни, приїде в Україну зі своїм чоловіком, щоб 30 травня взяти участь в VIII Національному молитовному сніданку.

Будучи співорганізатором неприбуткової організації Шиндлерc Арк Інтернешнл, Розмарі Шиндлер Гарлоу активно виступає проти антисемітизму, расизму і несправедливості стосовно відношення до національних меншин.

Крім участі в Молитовному сніданку, вона планує провести зустрічі з українськими євреями, що вижили після геноциду, і з тими, чиї родичі стали жертвами нацизму, а також з представниками неурядових організацій, які займаються реабілітацією постраждалих.

– Разом з тими, хто пережив голокост, євреями та їх нащадками ми дотримуємося принципу не мовчати, щоб майбутні покоління ніколи більше не переживали антисемітизм і терор. З цією місією ми будемо і в Україні, де від геноциду під час голокосту постраждали сотні тисяч євреїв і мільйони українців загинули в часи голодомору, – зазначила Розмарі Шиндлер Гарлоу.

Імовірно, 30 травня на молитовному сніданку буде присутній і новообраний президент Володимир Зеленський. Крім перших осіб держави, в заході візьмуть участь народні депутати України, члени уряду, депутати парламентів країн Євросоюзу і США, представники дипломатичних місій, релігійних і громадських організацій.

– Традиційно Національні молитовні сніданки збирають багато цікавих гостей. Причому гостей не тільки високих посад, але і тих, хто заслужив загальну повагу завдяки громадській діяльності або духовній роботі. До таких людей саме належить і Розмарі Шиндлер Гарлоу, яку ми раді будемо зустріти на Молитовному сніданку 30 травня, – розповів координатор Національного молитовного сніданку Павло Унгурян.

Читайте: Луїзіана визнала Голодомор в Україні геноцидом

Парламентські молитовні сніданки є традицією багатьох демократичних країн світу і служать місцем об’єднання і розуміння політиків і чиновників. Більше 60 років такі молитовні сніданки проходять в Конгресі США і Європарламенті, а також у Німеччині, Норвегії та інших країнах. Уже вісім років поспіль молитовні сніданки проходять і в Україні.

Нагадаємо, петицію про визнання Голодомору в Україні геноцидом розгляне Бундестаг.