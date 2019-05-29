Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Управління державної охорони Олексія Оцерклевича. Факти ICTV розповідають, що відомо про нового голову.

Підполковник ЗСУ Олексій Оцерклевич став новим начальником УДО.

Раніше він воював на Донбасі та носив позивний Купол. Оцерклевич був заступником командира 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади за часів боїв за Донецький аеропорт.

У 2014 році стався інцидент з бойовиками, у ході якого Оцерклевич потиснув руку терористові Моторолі. Тоді цей вчинок різко засудили, щоправда, після з’ясувалося, що Оцерклевичу “хотілося придушити” бойовика, але у нього було завдання вивести цілими українських бійців.

Він має декілька нагород – орден Богдана Хмельницького III ступеня та медаль Захисника Вітчизни за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

– Вважаю, що таких офіцерів, як Олексій Оцерклевич, а також професійних сержантів і рядових бійців, які добровільно йшли в армію у 2014 році і яких армійська бюрократія потім вичавлювала з лав ЗСУ, час підвищувати і повертати до активної служби. Переконаний, що з новими складними обов’язками Олексій Оцерклевич впорається гідно. Адже зі мною йому точно доведеться несолодко. Я маю намір ходити до людей – так часто, як зможу. Незважаючи на ризики, які у цьому будуть бачити працівники УДО, – прокоментував призначення Володимир Зеленський.

Читайте: Призначення Зеленського: хто увійшов у список

Нагадаємо, що Оцерклевича призначили начальником УДО замість Валерія Гелетея, який обіймав цю посаду раніше.