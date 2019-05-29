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Факти / Україна

Олексій Оцерклевич: що відомо про нового начальника УДО

Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Управління державної охорони Олексія Оцерклевича. Факти ICTV розповідають, що відомо про нового голову.

Олексій Оцерклевич: що відомо про нового начальника УДО

Підполковник ЗСУ Олексій Оцерклевич став новим начальником УДО.

Раніше він воював на Донбасі та носив позивний Купол. Оцерклевич був заступником командира 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади за часів боїв за Донецький аеропорт.

У 2014 році стався інцидент з бойовиками, у ході якого Оцерклевич потиснув руку терористові Моторолі. Тоді цей вчинок різко засудили, щоправда, після з’ясувалося, що Оцерклевичу “хотілося придушити” бойовика, але у нього було завдання вивести цілими українських бійців.

Він має декілька нагород – орден Богдана Хмельницького III ступеня та медаль Захисника Вітчизни за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

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– Вважаю, що таких офіцерів, як Олексій Оцерклевич, а також професійних сержантів і рядових бійців, які добровільно йшли в армію у 2014 році і яких армійська бюрократія потім вичавлювала з лав ЗСУ, час підвищувати і повертати до активної служби. Переконаний, що з новими складними обов’язками Олексій Оцерклевич впорається гідно. Адже зі мною йому точно доведеться несолодко. Я маю намір ходити до людей – так часто, як зможу. Незважаючи на ризики, які у цьому будуть бачити працівники УДО, – прокоментував призначення Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, що Оцерклевича призначили начальником УДО замість Валерія Гелетея, який обіймав цю посаду раніше.

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