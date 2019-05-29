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Факти / Україна

Погода в Україні на 29 травня (КАРТА)

У середу, 29 травня, в західних областях очікуються дощі та грози.

Погода

29 травня у західній частині хмарна погода. Очікуються грозові дощі, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 12-15°, вдень 18-23°.

На решті території мінлива хмарність та без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 29 травня

Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

У південних та східних областях місцями 30-32°.

У Києві мінлива хмарність без опадів.

Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, яким буде літо 2019.

Джерело: Укргідрометцентр

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