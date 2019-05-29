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Факти / Україна / Суспільство

У бою біля Попасної зник військовий

Бойовики вдарили по українських позиціях біля села Попасна. Один військовий зник безвісти – пошуки тривають.

У бою біля Попасної зник військовий

В ході бойового зіткнення біля Попасної зник безвісти один боєць ООС, двох терористів знищено.

– В ході бою саперами було знищено двох військовослужбовців противника та одного поранено. Для підтримки ДРГ противником було застосовано заборонену мінськими домовленостями зброю, – йдеться у повідомленні 54 окремої механізованої бригади.

Військові додали, що під час бою зник безвісти один з військовослужбовців частини. Наразі, тривають пошукові заходи, але позитивних результатів не дали.

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Нагадаємо, вісім бійців Операції об’єднаних сил потрапили до полону бойовиків біля Новотроїцького на Донбасі.

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