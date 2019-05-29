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Факти / Україна / Політика

Верховний суд не знайшов порушень у призначенні Богдана главою АП

Верховний суд України не знайшов підстав для відкриття провадження у справі щодо законності призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента.

Верховний суд не знайшов порушень у призначенні Богдана главою АП

Відмову ВСУ аргументував так: оскільки позивач не є учасником правовідносин з призначення Андрія Богдана главою АП, “то такий указ не породжує для позивача права на захист, тобто права на звернення із цим адміністративним позовом”.

– Верховний суд відмовив у відкритті провадження у справі, мотивуючи тим, що право на оскарження індивідуального акта суб’єкта владних повноважень надано особі, щодо якої цей акт прийнятий або прав, свобод та інтересів якої він безпосередньо стосується, – йдеться у поясненні ВСУ.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 травня призначив главою Адміністрації президента Андрія Богдана, який працював в уряді Миколи Азарова за часів Віктора Януковича.

Після цього автор проекту про люстрацію Тетяна Козаченко заявила, що призначення Богдана главою АП Зеленського порушує закон про очищення влади.

Джерело: ВСУ

Фото: Адміністрація Президента

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