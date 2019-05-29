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Факти / Україна / Політика

Відставку Гройсмана підтримав комітет Ради

Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя підтримав відставку Володимира Гройсмана з посади прем’єр-міністра.

Володимир Гройсман

Перший заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець зазначає, що відставку Володимира Гройсмана погодили.

– По Гройсману рішення прийняте, тепер справа за Радою, – написав Ємець.

Прем’єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради, ймовірно 30 травня.

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Нагадаємо, 22 травня Володимир Гройсман оголосив, що подає заяву про відставку.

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