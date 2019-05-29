Управління екології та природних ресурсів КМДА закликало відмовитися від повітряних кульок на випускних.

КМДА запустила екологічний флешмоб, який передбачає відмову від повітряних кульок на випускних.

– Школярам варто знати, що повітряні кульки розкладаються до 4 років. Стрічки, якими перев’язують кульки – близько 100 років. Тому активно пропоную всім долучитися до акції. Натомість разом можна зробити щось корисне для довкілля, наприклад, висадити квіти, знайти альтернативу кулькам! – розповів начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

Окрім того, що повітряні кульки забруднюють природне середовище, вони ще шкодять тваринам. Їх яскравий колір дуже приваблює тварин і птахів і вони можуть випадково проковтнути залишки кульок. Це призводить до того, що шлунково-кишковий тракт тварини блокується і вона більше не може їсти та гине від голоду.

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До речі, раніше ми писали, коли відбудеться випускний і останній дзвоник 2019 в школах України.