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Факти / Україна

Випускників закликали відмовитися від повітряних кульок

Управління екології та природних ресурсів КМДА закликало відмовитися від повітряних кульок на випускних.

Випускників закликали відмовитися від повітряних кульок

КМДА запустила екологічний флешмоб, який передбачає відмову від повітряних кульок на випускних.

– Школярам варто знати, що повітряні кульки розкладаються до 4 років. Стрічки, якими перев’язують кульки – близько 100 років. Тому активно пропоную всім долучитися до акції. Натомість разом можна зробити щось корисне для довкілля, наприклад, висадити квіти, знайти альтернативу кулькам! – розповів начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

Окрім того, що повітряні кульки забруднюють природне середовище, вони ще шкодять тваринам. Їх яскравий колір дуже приваблює тварин і птахів і вони можуть випадково проковтнути залишки кульок. Це призводить до того, що шлунково-кишковий тракт тварини блокується і вона більше не може їсти та гине від голоду.

Читайте: Погони не тиснуть: перший випуск школярів-кадетів у Києві

До речі, раніше ми писали, коли відбудеться випускний і останній дзвоник 2019 в школах України.

Джерело: КМДА

Фото: УНІАН

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