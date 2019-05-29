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Факти / Україна / Політика

Зареєстровано першого кандидата на вибори до Ради

ЦВК зареєстровала першого кандидата в народні депутати на позачергові вибори до Верховної Ради.

Зареєстровано першого кандидата на вибори до Ради

29 травня відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого було зареєстровано першого кандидата в народні депутати на позачергові вибори до Верховної Ради.

Ним став Володимир Пригладь, який балотувався як самовисуванець в одномандатному виборчому окрузі № 214.

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Як відомо, виборчий процес дострокових виборів до Ради розпочався 24 травня. Факти ICTV публікували календар парламентських виборів 2019.

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