ЦВК зареєстровала першого кандидата в народні депутати на позачергові вибори до Верховної Ради.

29 травня відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого було зареєстровано першого кандидата в народні депутати на позачергові вибори до Верховної Ради.

Ним став Володимир Пригладь, який балотувався як самовисуванець в одномандатному виборчому окрузі № 214.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Як відомо, виборчий процес дострокових виборів до Ради розпочався 24 травня. Факти ICTV публікували календар парламентських виборів 2019.