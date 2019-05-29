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Факти / Україна

Зеленський зустрінеться з главами МЗС Польщі, Швеції, Франції та Німеччини

Володимир Зеленських зустрінеться з міністрами закордонних справ Польщі, Швеції, Франції, Німеччини, які відвідають Україну цього тижня.

Зеленський зустрінеться з главами МЗС Польщі, Швеції, Франції та Німеччини

Президент України проведе зустрічі з міністрами закордонних справ Польщі, Швеції, Франції, Німеччини. Всі вони прибудуть до України на цьому тижні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

– Буде низка візитів. Франція, Німеччина і Польща, Швеція, – сказав він.

Зустрічі відбудуться в українському зовнішньополітичному відомстві, а також із Зеленським.

Читайте: Зеленський здійснить перший закордонний візит до Брюсселя

Нагадаємо, що 28 травня Зеленський зустрівся з представниками МВФ. Факти ICTV писали, як пройшла зустріч та про що вдалося домовитися.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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