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Факти / Україна

Генштаб показав навчання розвідників морського спецназу ССО

Під час навчань розвідників морського спецназу було задіяно десантний корабель ВМС ЗСУ.

Генштаб показав навчання розвідників морського спецназу ССО

Розвідники 73 Морського центру спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ провели тактико-спеціальні навчання.

Для занять було обрано територію на Тендрівській косі на Херсонщині.

Згідно з фотографіями, під час навчань було задіяно середній десантний корабель Юрій Олефіренко ВМС ЗСУ.

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Генштаб показав навчання розвідників морського спецназу ССО / 2 фотографии

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Як повідомлялося, раніше розвідники морського спецназу в рамках навчань відпрацювали ведення ближнього бою.

Джерело: Генштаб

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