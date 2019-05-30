Під час навчань розвідників морського спецназу було задіяно десантний корабель ВМС ЗСУ.

Розвідники 73 Морського центру спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ провели тактико-спеціальні навчання.

Для занять було обрано територію на Тендрівській косі на Херсонщині.

Згідно з фотографіями, під час навчань було задіяно середній десантний корабель Юрій Олефіренко ВМС ЗСУ.









Генштаб показав навчання розвідників морського спецназу ССО / 2 фотографии

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Як повідомлялося, раніше розвідники морського спецназу в рамках навчань відпрацювали ведення ближнього бою.

Джерело: Генштаб