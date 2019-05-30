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Факти / Україна

Коли запрацюють нові правила української мови

3 червня текст нової редакції українського правопису буде опублікований на сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.

Новые правила украинского языка

Нові правила української мови рекомендується застосовувати з 3 червня.

Також зараз розробляється план імплементації українського правопису.

Читайте: Индик, Атени, та проєкція: що варто знати про зміни в правописі

У цьому документі будуть передбачені терміни і етапи його впровадження в освітній процес.

Нагадаємо, 22 травня Кабмін затвердив нову редакцію українського правопису.

Джерело: Міністерство освіти і науки України

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