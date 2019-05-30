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Курс долара в Україні різко зріс

Курс долара на 30 травня встановив Національний банк України.

Курс долара в Україні різко зріс

Новий курс долара до гривні встановив Національний банк України на 30 травня.

Згідно з ним, американська валюта посилилася на 28 копійок порівняно з минулою добою. Ось як виглядає курс долара на 30 травня – 26,6833 грн/долар.

До євро гривна ослабла на 21 копійку. 30 травня травня курс цієї валюти буде таким –  29,7679 грн/євро.

Читайте: Курс гривні: за яких умов національна валюта може впасти

На чорному ринку зранку долар купують за 26,60, а продають за 26,70.

Нагадаємо, у Нацбанку спрогнозували зростання курсу долара у липні серпні.

Фото: Dreamstime

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