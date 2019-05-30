Що таке мажоритарна система і хто такі мажоритарники – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Мажоритарна виборча система в Україні – це складова змішаної виборчої системи, коли є округ і один переможець, або округ і декілька переможців. Мажоритарник – це той, хто набрав найбільше голосів в окрузі.

Мажоритарна система послаблює роль партій.

За цих умов на виборах перемагають представники більш сильної політичної течії в країні, що у свою чергу сприяє витісненню з парламенту представників дрібних та середніх партій.

Але на загальнонаціональному рівні влада часто переходить від однієї з двох домінуючих партій до другої, і тут конкуренція між двома великими партіями нормально забезпечує політичну стабільність.

Зручна для домінуючої партії.

Наслідком застосування цієї системи може бути те, що, одержавши загалом близько 60% голосів, така партія може забезпечити собі близько 90% мандатів. Зрозуміло, що такі результати позбавлені будь-яких ознак пропорційності представництва.

Суть перемоги полягає у тому, що важливіше перемогти на більшій кількості округів, а не набрати найбільший відсоток загалом.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Депутат, обраний за системою відносної більшості, може присвячувати себе значною мірою проблемам виборців, яким обіцяв підтримку.

Це є, безумовно, позитивний аспект дії мажоритарної виборчої системи.

Раніше Факти ICTV писати про різницю між відкритими та закритими списками.