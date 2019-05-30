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Факти / Україна / Політика

Мир на Донбасі: дипломати Франції та Німеччини підтримали Україну

Президент України Володимир Зеленський підкреслив підтримку Німеччиною і Францією головного пріоритету кожного українця – припинення вогню на Донбасі.

Мир на Донбасі: дипломати Франції та Німеччини підтримали Україну

Президент України Володимир Зеленський зазначив підтримку Німеччиною і Францією головного пріоритету кожного українця – припинення вогню на Донбасі.

Після зустрічі з міністрами закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріану і Німеччини Хайко Маасом Зеленський сказав, що вони підтримують пріоритети його команди в різних сферах – це економічні питання і питання боротьби з корупцією.

– Головний пріоритет кожного українця – припинення війни, – сказав президент.

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Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас після зустрічі сказав, що сторони думають над тим, як дати новий поштовх Мінському процесу.

– Ми хочемо подумати над тим як знову оживити Мінський процес, щоб досягти мети – встановлення миру на сході, чого дуже чекають люди, – сказав глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з родинами українців, які незаконно утримуються в РФ та перебувають у полоні на окупованих територіях Донбасу і в Криму.

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