Володимир Зеленський дав доручення начальнику Генштабу Руслану Хомчаку через падіння Мі-8 у Рівненській області.

Президент України Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль.

– Не добрий ранок. Катастрофа військового гелікоптера на Рівненщині. Чотири загиблих воїни. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль.

Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих, – написав президент.