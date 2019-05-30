Володимир Зеленський дав доручення начальнику Генштабу Руслану Хомчаку через падіння Мі-8 у Рівненській області.
Президент України Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль.
– Не добрий ранок. Катастрофа військового гелікоптера на Рівненщині. Чотири загиблих воїни. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль.
Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих, – написав президент.
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Нагадаємо, неподалік села Сестрятин (Рівненська область) сталася аварія військового гелікоптера Мі-8, який виконував навчально-тренувальний політ – загинули чотири особи.
Джерело: Володимир Зеленський