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Факти / Україна / Політика

Начальник Генштабу особисто розслідуватиме падіння гелікоптера

Володимир Зеленський дав доручення начальнику Генштабу Руслану Хомчаку через падіння Мі-8 у Рівненській області.

Начальник Генштабу особисто розслідуватиме падіння гелікоптера

Президент України Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль.

– Не добрий ранок. Катастрофа військового гелікоптера на Рівненщині. Чотири загиблих воїни. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль.

Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих, – написав президент.

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Нагадаємо, неподалік села Сестрятин (Рівненська область) сталася аварія військового гелікоптера Мі-8, який виконував навчально-тренувальний політ – загинули чотири особи.

Джерело: Володимир Зеленський

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