У четвер, 30 травня у західних і північних областях України пройдуть короткочасні дощі, грози.

30 травня короткочасні дощі і грози також очікуються у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях.

В окремих районах країни можливі град та шквали 15-20 м/с. На решті території України без опадів.

Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах 13-18° тепла, а вдень українців очікує справжня літня спека – 28-33°.

У західних областях дещо прохолодніше – 10-15° тепла вночі і 16-21° вдень.

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У Києві сьогодні очікуються опади у вигляді дощів.

Вночі стовпчики термометрів покажуть 16-18° тепла, а вдень температура підніметься до 25-27° вище нуля.

До слова, Факти ICTV писали, які сюрпризи приготувала погода на літо 2019 року.