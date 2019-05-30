Росія може звільнити військовополонених українських моряків, але не пов’язувати таке рішення з Морським трибуналом.

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що невдовзі Росія може ухвалити рішення про звільнення 24 військовополонених українських моряків.

– Я впевнена, що росіяни доволі скоро у свій спосіб, який ніяк не буде пов’язаний з рішенням Трибуналу, повернуть наших моряків. Вони це представлятимуть як власне рішення, – сказала Зеркаль.

Заступник міністра додала, що для світу є рішення Морського трибуналу, яке має виконати Росія.

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За її словами, рішення щодо українських моряків у Морському трибуналі є перемогою для України.

До слова, президент США Дональд Трамп планує порушити питання українських моряків на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у червні.

Джерело: 5 канал