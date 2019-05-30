PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Росія може невдовзі звільнити українських моряків – Зеркаль

Росія може звільнити військовополонених українських моряків, але не пов’язувати таке рішення з Морським трибуналом.

Росія може невдовзі звільнити українських моряків – Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що невдовзі Росія може ухвалити рішення про звільнення 24 військовополонених українських моряків.

– Я впевнена, що росіяни доволі скоро у свій спосіб, який ніяк не буде пов’язаний з рішенням Трибуналу, повернуть наших моряків. Вони це представлятимуть як власне рішення, – сказала Зеркаль.

Заступник міністра додала, що для світу є рішення Морського трибуналу, яке має виконати Росія.

Читайте: Суд у Москві залишив під вартою українських моряків

За її словами, рішення щодо українських моряків у Морському трибуналі є перемогою для України.

До слова, президент США Дональд Трамп планує порушити питання українських моряків на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у червні.

Джерело: 5 канал

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Призначення Зеленського: хто увійшов у список
Зеленський надав громадянство почесному консулу України в Алеппо
Україна вимагатиме змінити статус Керченської протоки – Зеркаль
Суд у Москві залишив під вартою українських моряків
Росія ігнорує рішення Міжнародного трибуналу – можливі гамбурзькі санкції
НАТО закликає Росію виконати вимоги Міжнародного трибуналу
РФ повинна звільнити українських моряків і відзвітувати трибуналу – Зеркаль
Моя посада не змінилася: Зеркаль залишається в МЗС
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка