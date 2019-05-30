Президент Володимир Зеленський обговорив із сенатором США Робертом Портманом політичну ситуацію в Україні, зокрема дострокові вибори до Верховної Ради.

Зеленський у розмові з американським сенатором Портманом зауважив, що розпуск парламенту відповідає запитам суспільства, адже завдяки проведенню дострокових виборів вже у вересні може бути сформований новий уряд.

– Ми не можемо чекати. У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України, – наголосив президент.

Порушувалося і питання Донбасу – припинення вогню та обмін заручниками.

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Зеленський та Портман також обговорили актуальні питання реалізації реформ, що мають наблизити Україну до ЄС і НАТО.

Раніше Володимир Зеленський також зустрівся з глава МЗС Німеччини та Франції.