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Факти / Україна / Політика

Розпуск Ради та Донбас: про що говорили Зеленський і сенатор Портман

Президент Володимир Зеленський обговорив із сенатором США Робертом Портманом політичну ситуацію в Україні, зокрема дострокові вибори до Верховної Ради.

Зеленський і сенатор Портман

Зеленський у розмові з американським сенатором Портманом зауважив, що розпуск парламенту відповідає запитам суспільства, адже завдяки проведенню дострокових виборів вже у вересні може бути сформований новий уряд.

– Ми не можемо чекати. У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України, – наголосив президент.

Порушувалося і питання Донбасу – припинення вогню та обмін заручниками.

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Зеленський та Портман також обговорили актуальні питання реалізації реформ, що мають наблизити Україну до ЄС і НАТО.

Раніше Володимир Зеленський також зустрівся з глава МЗС Німеччини та Франції.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

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