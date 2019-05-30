З першого червня в Чорному морі забороняється вилов креветок і мідій.
У Чорному морі вводиться заборона на спеціалізований промисел креветок і мідій.
Заборона на вилов креветок триватиме в період з 1 червня до 31 липня в Чорному морі з затоками, лиманами і пов’язаними з морем озерами з використанням волокуш і ручних сачків.
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В цей період в акваторії Чорного моря, село Коблево до кордону з Кримом (по Перекопській затоці) заборонено ловити креветки за допомогою ятерів.
Також в період з 1 червня по 30 серпня заборонений вилов мідій.
Компенсація за одну незаконно виловлену креветку складе 1,19 грн, а за одну мідію – 1,7 грн.
Нагадаємо, в лютому в Держрибагентстві повідомили про підписання договору з РФ щодо розділу квот на вилов риби в Азовському морі.
Джерело: Чорноморське басейнове управління Держрибагентства
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