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Факти / Україна / Політика

У Зеленського не відкидають можливості телефонної розмови з Путіним

Заступник глави Адміністрації президента Вадим Пристайко не виключає можливості телефонної розмови Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Володимир Путін

Вадим Пристайко після зустрічі президента Володимира Зеленського з главами МЗС Німеччини та Франції заявив, що “є багато планів щодо телефонних розмов, зокрема, можливо, з Путіним“.

– Особливо, коли це стосується важливих для нас питань. Попередній президент (Петро Порошенко – Ред.) говорив з президентом Путіним, як ви пам’ятаєте, – зазначив він.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з родинами українців, які незаконно утримуються в РФ та перебувають у полоні на окупованих територіях Донбасу і в Криму.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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