Заступник глави Адміністрації президента Вадим Пристайко не виключає можливості телефонної розмови Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Вадим Пристайко після зустрічі президента Володимира Зеленського з главами МЗС Німеччини та Франції заявив, що “є багато планів щодо телефонних розмов, зокрема, можливо, з Путіним“.

– Особливо, коли це стосується важливих для нас питань. Попередній президент (Петро Порошенко – Ред.) говорив з президентом Путіним, як ви пам’ятаєте, – зазначив він.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з родинами українців, які незаконно утримуються в РФ та перебувають у полоні на окупованих територіях Донбасу і в Криму.