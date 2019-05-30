В Адміністрації президента Володимир Зеленський зустрівся з родинами українців, які незаконно утримуються в РФ та перебувають у полоні на окупованих територіях Донбасу і в Криму.
Володимир Зеленський запросив на зустріч родичів полонених українців, аби знайти рішення для прискорення їх повернення додому.
На зустрічі президент повідомив, що вже обговорював це питання з омбудсменом Людмилою Денісовою, начальником Генштабу Русланом Хомчаком та екс-представниками України у Тристоронній контактній групі.
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– Нам необхідна консолідована позиція та координація зусиль усіх правозахисників, представників громадських організацій, волонтерів заради повернення наших полонених додому, – підкреслив Зеленський.
Йшлося також про необхідність ухвалення законопроекту про статус військовополонених.
Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України щодо захоплення Росією 24 українських моряків і 3 кораблів у 2018 році.