PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Аваков не братиме участі у виборах до Верховної Ради

Арсен Аваков прийняв рішення не брати участі у виборах до Верховної Ради і не балотуватися у народні депутати.

Аваков не братиме участі у виборах до Верховної Ради

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не братиме участі у виборах до Верховної Ради.

– Для того, щоб забезпечити рівновіддаленість і неупередженість системи МВС на парламентських виборах, я прийняв рішення не брати участь у цих виборах і не балотуватися в народні депутати України, — написав він.

Аваков пообіцяв скоординувати діяльність Національної поліції, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Прикордонної та Міграційної служб, щоб забезпечити виборчий процес на позачергових виборах.

Читайте: Луценко сказав, чому не піде у відставку до виборів у Раду

Він додав, що МВС забезпечить чесні і прозорі вибори, легітимність їх результатів та безпеку учасників і виборців.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що залишиться в політиці і піде на парламентські вибори. Свою політичну силу нардеп назвав Українська стратегія.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дмитро Разумков – лідер партії Слуга народу
Спостерігачі ОБСЄ прибудуть в Україну на парламентські вибори
Мажоритарна виборча система – у чому особливість
Політолог назвав “фактор успіху” партії мерів на парламентських виборах
Що передбачає закон про вибори у Верховну Раду
Оля Полякова йде в політику
Як проголосувати у зоні ООС на парламентських виборах
Саакашвілі не потрапить до списків Слуги народу – Разумков назвав причину
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка