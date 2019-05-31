Арсен Аваков прийняв рішення не брати участі у виборах до Верховної Ради і не балотуватися у народні депутати.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не братиме участі у виборах до Верховної Ради.

– Для того, щоб забезпечити рівновіддаленість і неупередженість системи МВС на парламентських виборах, я прийняв рішення не брати участь у цих виборах і не балотуватися в народні депутати України, — написав він.

Аваков пообіцяв скоординувати діяльність Національної поліції, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Прикордонної та Міграційної служб, щоб забезпечити виборчий процес на позачергових виборах.

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Він додав, що МВС забезпечить чесні і прозорі вибори, легітимність їх результатів та безпеку учасників і виборців.



Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що залишиться в політиці і піде на парламентські вибори. Свою політичну силу нардеп назвав Українська стратегія.