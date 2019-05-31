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Факти / Україна

Данилюк після РНБО: більшість вважає, що впровадження ринку електроенергії варто відкласти

Впровадження ринку електроенергії варто відкласти, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк після засідання РНБО.

Данилюк після РНБО: більшість вважає, що впровадження ринку електроенергії варто відкласти

– Більшість учасників засідання зійшлися на тому, що введення в дію закону треба відкладати. І питання, чи це робити на три місяці, на дев’ять місяців, на рік. Проте також була позиція, що треба готуватися до того, що він (Ринок електроенергії ­– Ред.) буде все ж таки впроваджений. І тут не останню роль грає здібність Верховної Ради розглянути цей закон, – сказав Данилюк.

Запуск ринку електроенергії запланований на 1 липня. Створення цього ринку передбачає закон про ринок електроенергії.

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Очікується, що з початком його роботи приватні та комерційні споживачі зможуть укладати угоди з виробниками електроенергії, операторами, які її розподіляють та постачальниками пов’язаних з цим послуг.

До слова, 31 травня відбулося засідання РНБО, на якому обговорювали енергетичну безпеку України.

Джерело: Радіо Свобода

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