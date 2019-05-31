Хто такий Дмитро Разумков і яка його політична діяльність – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Позачергові парламентські вибори 2019 заплановано на 21 липня. Цьогоріч очікується багато нових партій.

Одна з таких – президентська партія Слуга народу, яку нещодавно очолив Дмитро Разумков.

Біографія

Дмитро Разумков народився у Бердичеві (Житомирська область) 8 жовтня 1983 року. Навчався в одному зі столичних ліцеїв.

Закінчив КІМО за спеціальністю міжнародні економічні відносини.

Другу вищу освіту – юридичну – здобув у Національному університеті державної податкової служби.

Його батько, Олександр Разумков, був першим радником президента Леоніда Кучми, а з 1997 року обіймав посаду заступника секретаря РНБО й очолював Український центр соціально-економічних і політичних досліджень.

Політичну кар’єру Разумков почав у 2006 році з Партії регіонів.

Читайте: Разумков: Дефолт – малоймовірний шлях для України

Після перемоги на виборах Віктора Януковича Дмитро Разумков покинув партію та почав співпрацювати з Сергієм Тігіпко.

Під час президентської кампанії 2019 став радником Володимира Зеленського, а також виступав спікером на всіх політичних ток-шоу як представник передвиборчого штабу.

27 травня 2019 року Дмитро Разумков очолив партію Слуга народу.

Лідер партії спеціалізується на питаннях інформаційно-аналітичної роботи у сфері внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також адаптації й впровадженні політтехнологій для реалізації стратегій щодо формування громадської думки та іміджу.

Разумков також є директором та керуючим партнером компанії Ukrainian Politconsulting Group, що надає послуги у сфері політичного консалтингу.

Раніше ми писали про основні тези з прес-конференції партії Зеленського.