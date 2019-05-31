Європейська асоціація вугілля та лігніту EURACOAL підтримує запуск лібералізованого ринку електроенергії в Україні з 1 липня як важливий крок розвитку країни.

Про це йдеться у листі на ім’я віце-прем’єра Володимира Кістіона, глави НКРЕКП Оксани Кривенко, спікера Верховної Ради Андрія Парубія за підписом глави EURACOAL Браяна Рікетса.

– Щоб уникнути кумівства або державного втручання, яке приносить користь небагатом за рахунок багатьох, потрібна прихильність принципам вільного ринку. Україна починає реформу енергоринку і наслідує приклад більшості інших європейських країн, які реалізували третій енергетичний пакет ЄС, – відзначається в документі.

Як зазначають в EURACOAL, вільний ринок повинен бути відкритим для багатьох гравців, зокрема імпортерів та експортерів.

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Асоціація застерігає українських чиновників від помилок, вважаючи, що захист найбідніших верств населення варто організовувати за допомогою відповідної соціальної політики, а не покладати ці функції на енергокомпанії.

У EURACOAL вважають, що підтримка поновлюваних джерел енергії повинна бути прозорою, щоб споживачі знали про її вартість.

– Найголовніше – конкурентний ринок, який належним чином відображає справжню вартість електроенергії, створює умови для інвестицій у нові електростанції й іншу енергетичну інфраструктуру, – підкреслюється в листі Рікетса.

Нагадаємо, ЄС підтвердив, що запуск нового енергоринку – умова отримання €500 млн макрофінансової допомоги.