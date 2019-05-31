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Факти / Україна

На таке здатен тільки маніяк – Геращенко про Путіна

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко розповіла, що вважає президента РФ Володимира Путіна маніяком.

Ірина Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко вважає президента РФ Володимира Путіна маніяком, оскільки тільки маніяк може незаконно анексувати Крим і почати війну на Донбасі.

Вона додала, що Путін є маніяком і через те, що продовжує утримувати заручників і політичних в’язнів.

– Тільки маніяк може насолоджуватись від сліз їхніх родин, тільки маніяк може спокійно знати про те, що Донбас сьогодні входить в п’ятірку, а по деяких видах мін у трійку найзамінованіших частин світу, – сказала Геращенко.

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За словами першого заступника голови ВР, Путін намагається побудувати “малоросію”. В гібридній війні це – спроба отруїти суспільство, аби вбити національну ідею.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним стосовно реалізації Мінських домовленостей.

Джерело: УНІАН

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