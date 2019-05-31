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Факти / Україна

Одеську колонію законсервують через бунт

Одеську виправну колонію №51 після бунту ув’язнених вирішили законсервувати.

Одеську колонію законсервують через бунт

Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України розглянула питання щодо оптимізації діяльності державної установи Південна виправна колонія № 51 шляхом консервації.

Наразі в установі утримують 449 засуджених, що становить 45% від планового наповнення.  Тому це дає підстави для прийняття рішення про консервацію колонії.

Читайте: Бунт в одеській колонії: чому ув’язнені влаштували протест

Крім того, під час бунту були пошкоджені міжзонне КПП, приміщення чергової частини та адміністративної будівлі в зоні, приміщення оперативного відділу, відділу соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, відділу нагляду і безпеки.

У непридатному стані також приміщення дільниці посиленого контролю.

Нагадаємо, раніше ув’язнені влаштували бунт та пожежу у виправній колонії №51 в Одесі.

Джерело: Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України

Фото: Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України

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